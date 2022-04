Nieuwe general manager voor Paco Rabanne

Nadia Dhouib is de nieuwe general manager van Paco Rabanne Fashion, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Ze vervangt Bastien Daguzan die na vijf jaar aan het hoofd van Paco Rabanne Fashion in april het bedrijf verlaat vanwege een persoonlijk project.

Dhouib heeft volgens Paco Rabanne ‘sterke ervaring in inkoop, merchandising en retail’. Zo werkte ze onder andere als managing director van Galeries Lafayette Champs-Elysées, aldus het persbericht.

Paco Rabanne Fashion meldt ook dat de huidige managing director en het bedrijf gezamenlijk hebben besloten dat Daguzan zal vertrekken.