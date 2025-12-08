Nieuwe Head of Retail voor My Jewellery terwijl het 125 winkels nastreeft

My Jewellery groeit verder en heeft daarvoor extra hulp ingeschakeld. Oprichter en CEO Sharon Hilgers meldt op LinkedIn dat Brendon Lynch zich bij het bedrijf heeft aangesloten als Head of Retail.

Hilgers schrijft dat My Jewellery de komende jaren het winkelportfolio wil laten groeien van 50 tot 125 winkels. Het portfolio moet dan bestaan uit winkels in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Spanje, Italië en Polen.

Lynch heeft hiervoor gewerkt voor onder andere Anthropologie en Savage x Fenty. “Hij brengt precies de expertise die we nodig hebben om een merk te laten groeien naar een multinational retailketen zonder dat we onze persoonlijke/boetiek saus verliezen”, zo schrijft Hilgers.

My Jewellery is in 2011 opgericht door Sharon Hilgers, die op dat moment docent Frans was. Wat begon uit een passie voor sieraden is nu een van Nederlands succesvolle ketens voor damesmode en accessoires.