Nieuwe hoofdontwerper bij Gerry Weber

Victoria Frye is sinds augustus het nieuwe hoofd design bij modemerk Gerry Weber, zo meldt het merk in een persbericht. Frye vervangt Stefani Görtz, hoofd design, die bijna 15 jaar voor het bedrijf heeft gewerkt en met pensioen is gegaan.

Frye (40) is afkomstig van het in Rottendorf gevestigde modemerk Comma, waar zij als Head of Product verantwoordelijk was voor zowel de brand direction als de creatieve collectieontwikkeling van producten van concept tot productierijpheid. Eerdere werkte ze onder andere bij 81hours, Dear Cashmere en Dorothee Schumacher.

In haar nieuwe leidinggevende functie bij Gerry Weber rapporteert zij aan Marianne Ritter, Executive Vice President Product Gerry Weber. "We zijn erg blij dat Victoria zich bij Gerry Weber Collection voegt," aldus Ritter in het persbericht. "Als onderdeel van onze strategie om van Gerry Weber weer het toonaangevende merk in de Modern Classic mainstream te maken, hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld. Victoria heeft uitgebreide ervaring en expertise. Ze begrijpt hoe ze merken verder moet ontwikkelen, waarbij ze ze altijd afstemt op de behoeften van de klant." Zij voegt daaraan toe: "Victoria beschikt over de vaardigheden die wij nodig hebben om onze strategie verder uit te voeren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.