Nieuwe hoofdredacteur voor e-commerce nieuwsplatform Twinkle

Twinkle krijgt eind april een nieuwe hoofdredacteur. François Kroes zal aan het einde van de maand het stokje overnemen van Arjan Oosterhout, zo meldt het e-commerce nieuwsplatform in een persbericht.

Kroes is op dit moment nog hoofdredacteur van CustomerFirst. Deze functie vervult hij al sinds 2017. Oosterhout geeft aan dat hij na het neerleggen van zijn functie als hoofdredacteur bij Twinkle verder gaat als zelfstandig ondernemer. “Ik ben blij dat de titel bij François in goede handen overgaat,” aldus de hoofdredacteur in het persbericht.

Kroes vult op zijn beurt aan: “Ik ben vereerd dat ik gevraagd ben om bij Twinkle in de voetsporen te treden van mijn gewaardeerde collega Arjan. Ik kijk er naar uit om deze uitdaging - samen met mijn nieuwe team - te gaan vormgeven.”