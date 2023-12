Nieuwe Italiaanse creatief directeur bij Frans modehuis Rochas

Ook Rochas kondigt een nieuwe creatief directeur aan. Italiaanse ontwerper Alessandro Vigilante neemt de taak op zich, zo blijkt uit een persbericht van het Franse modehuis. Wel wordt Vigilante alleen creatief directeur van de ready-to-wear collecties.

Vigilante werkte hiervoor al bij Dolce & Gabbana, Gucci, Philosophy by Lorenzo Sarafini en The Attico. Zijn eerste collectie voor Rochas zal gepresenteerd worden in februari tijdens Paris Fashion Week. “Hij zal moderniteit toevoegen aan de charismatische, verfijnde en tijdloze schoonheid die al zo lang onderdeel zijn van het merk DNA [...]”, aldus het persbericht.

De aanstelling van Vigilante komt enkele maanden nadat het modehuis Rochas volledig in beheer is gekomen van Interparfums. De komst van een nieuwe creatief directeur is dan ook onderdeel van de herpositionering van de mode-tak van Interparfum, aldus het persbericht.

"Ik ben verheugd Alessandro te verwelkomen als creatief directeur van ready-to-wear. Zijn werk wordt gedefinieerd door elegantie, moderne vrouwelijkheid en constant onderzoek naar de expressie van het vrouwenlichaam”, aldus Philippe Bénaçin, CEO van Interparfums, in het persbericht. “Door zijn lens zal hij een nieuw hoofdstuk schrijven voor dit modehuis dat gebouwd is op durf, vrouwelijkheid en verfijning".

