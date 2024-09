Nieuwe koers voor het Britse tijdschrift I-D met Thom Bettridge als hoofdredacteur

Het Britse mode- en cultuurmagazine I-D keert terug met Thom Bettridge als nieuwe hoofdredacteur en Chief Brand Officer, zo meldt uitgever Bedford Media in een persbericht. Het blad keert terug in maart 2025 en zal twee keer per jaar verschijnen. In deze nieuwe rol zal Bettridge nauw samenwerken met Nicole Muniz, Partner en CEO van Bedford Media, om de iconische 'punk spirit' van I-D wereldwijd tot leven te brengen.

Bettridge komt aan het roer bij I-D na een reeks veranderingen. Vice Media, de vorige eigenaar van het blad, vroeg eerder dit jaar faillissement aan. Voormalig hoofdredacteur Alastair McKimm stapte op. Nu I-D een nieuw hoofdstuk begint met een nieuwe eigenaar zal Bettridge zijn ervaring, opgedaan bij internationale publicaties zoals 032c, Interview en HighSnobiety, inzetten om alle creatieve, redactionele en merkgerelateerde activiteiten te leiden. Dit omvat zowel digitale als gedrukte inhoud en nieuwe commerciële platforms. Bettridge zal een nieuw redactieteam samenstellen, waarvan verdere details binnenkort worden aangekondigd.

Supermodel en ondernemer Karlie Kloss, eigenaar van Bedford Media, zegt: “Niemand belichaamt de toekomst van I-D beter dan Thom. Zijn creatieve instinct en culturele kennis maken hem de ideale persoon om het volgende hoofdstuk van het magazine te schrijven.” CEO Muniz voegt toe: “Thom is een geweldige curator en verhalenverteller, precies waar I-D altijd om bekend heeft gestaan.”