Nieuwe managing director EMEA voor sportmerk Brooks Running

Sportmerk Brooks Running heeft Josh Vaughan aangesteld als managing director Voor de EMEA-regio. Vaughan neemt vanaf 1 augustus de taak op zich, zo is te lezen in een persbericht.

Vaughan heeft de afgelopen twaalf jaar gewerkt bij het merk Icebreaker. Hij heeft daar onder andere de functie general manager EMEA vervuld. De afkorting EMEA staat voor ‘Europa, Middle-East, Africa’.

"We zijn verheugd Josh te verwelkomen bij Brooks", zegt Matthew Dodge, die het stokje doorgeeft aan Vaughan, in het persbericht. "Josh's bewezen staat van dienst en diepgaande expertise in het bouwen van consumentgerichte multi-channel strategieën maken hem de ideale kandidaat voor deze cruciale rol in de verdere groei van ons merk in EMEA."