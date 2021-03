Nieuwe managing director Liebeskind Berlin afkomstig van Bottega Veneta

Fabian Krone is de nieuwe managing director van het merk Liebeskind Berlin. Hij wordt is in de functie verantwoordelijke voor de internationale wholesale en retail distributie van het merk, zo is te lezen in het persbericht.

Krone is in zijn nieuwe positie begonnen op 1 maart 2021, zo is te lezen in het bericht. Hij vervangt Imma Estinghausen-Böwering. Krone werkte hiervoor bij luxe modehuis Bottega Veneta waar hij verantwoordelijke was voor de Noord-Europese markt. Daarvoor werkte hij mij horlogemerk A. Lange und Söhne.

Liebeskind Berlin valt onder de s. Oliver Group. Krone rapporteert dan ook aan de CEO van de s. Oliver Group, Claus-Dietrich Lahrs.