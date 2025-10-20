Nieuwe managing director voor Mexx

Een switch van Dante6 naar Mexx: Angelique de Rond is de nieuwe managing director bij Mexx. De Rond kondigt het nieuws zelf aan op LinkedIn.

“Mexx is al decenia een onderdeel van mensen hun kledingkasten en herinneringen”, zo schrijft de topvrouw. “Ik ben trots om mij aan te sluiten bij het volgende hoofdstuk van dit iconische merk dat nu onderdeel is van de RNF Group en HVEG Fashion Group.”

De Rond was twee jaar CEO bij Dante6. Ze bedankt het team van het Nederlandse merk en noemt haar tijd bij het merk ‘een waardevolle reis’.

Dante6 heeft recent het vijftienjarig jubileum van het merk gevierd. Dit deed het door een exclusieve capsule collectie te presenteren tijdens Amsterdam Fashion Week. Het merk heeft drie eigen winkels: in Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch.