Nieuwe managing director voor Protest Sportswear

Wesley van Wijnbergen is de nieuwe managing director van Protest Sportswear, zo maakt het merk bekend in een persbericht. Van Wijnbergen is al twintig jaar werkzaam bij het bedrijf en neemt de taak nu over van oprichter Caroline Dekker.

“Wesley ademt Protest. Ik ben extreem trots dat hij van stagiair zich heeft opgewerkt naar managing director,” aldus Dekker in het bericht. “Dit soort vooruitgang is uitzonderlijk.”

“Ik zie uit naar deze fantastische uitdaging en kans,” aldus Van Wijnbergen. “Gedurende jaren hebben we een sterk team gebouwd die mij nu ondersteunt in deze volgende stap. Met onze sterke financiële basis zullen we het bedrijf uitbreiden met het ontwikkelen van producten voor het hele jaar, met onze vertrouwde focus van goed design, duurzaamheid en een betaalbare prijs.”

Dekker zal meer de rol van eigenaar vervullen dan de dagelijkse leiding van het bedrijf hebben. “De voorzitter van de directie heeft altijd tegen mij gezegd: “De beste ondernemer is de ondernemer die zijn of haar bedrijf kan leiden in een minimum van tijd. Hij of zij heeft altijd tijd voor nieuwe ideeën, onverwachte gebeurtenissen en hij of zij weet hoe ze fit en gemotiveerd moeten blijven,” aldus Dekker in het persbericht.