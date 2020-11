Nieuwe managing director voor Selfridges & Co.

Andrew Keith is de nieuwe managing director van Selfridges & Co. zo deelt het bedrijf in een persbericht. Keith zal de functie per februari 2021 op zich nemen in het iconische Britse warenhuis.

Keith is afkomstig van het warenhuis Lane Crawford. Hier was hij werkzaam sinds 2011. Onder zijn leiding is het warenhuis gegroeid op het vasteland van China. “Met Andrew’s kennis en ervaring in het creëren van een spannende fysieke en digitale bestemming en het leiden van een 170 jaar oud bedrijf in een veranderende markt, kunnen we uitkijken naar het ontdekken van nieuwe kansen onder zijn leiderschap,” aldus Anne Pitcher, managing director van de Selfridges Group, het moederbedrijf van Selfridges & Co, in een persbericht.

“Ik ben blij dat ik mij aansluit bij Selfridges, met zijn inspirerende en creatieve bestemmingen die iedereen fysiek en online verwelkomen,” aldus Keith in het persbericht. “Selfridges’ toewijding aan mensen en de planeet komt overeen met mijn eigen waarden en ik zie er naar uit te werken met het team om exceptionele bestemmingen en ervaringen voor onze klanten te creëren.”