Nieuwe marketing manager voor Westfield Mall of the Netherlands

Josefien de Kool is benoemd tot de nieuwe Marketing Manager van Westfield Mall of the Netherlands. De Kool maakte haar nieuwe functie bekend via LinkedIn. Binnen haar rol maakt zij deel uit van het Shopping Center Management team van Unibail-Rodamco-Westfield (URW).

In haar nieuwe functie is De Kool verantwoordelijk voor de marketingstrategie van het winkelcentrum in Leidschendam. Daarbij ligt de focus onder meer op customer experience, brand awareness, mediacampagnes, communicatie- en PR-plannen, en de aansturing van externe bureaus. Ook interne en externe communicatie vallen onder haar takenpakket, zo licht ze schriftelijk aan FashionUnited toe. “Het doel is om de bezoekerservaring verder te verbeteren en Westfield Mall of the Netherlands verder te positioneren als lifestyle destination."

De Kool is al geruime tijd werkzaam binnen URW. In haar vorige functie was zij actief als Senior Brand Experience and Partnerships Manager bij Westfield Rise, waar zij zich bezighield met digital out-of-home campagnes en experiential activaties met merken en partners.