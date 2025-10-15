Nieuwe marketingdirectrice bij S.Oliver

De S.Oliver Group benoemt Felicitas Gutjahr tot marketingdirectrice.

Sinds september is zij in deze functie verantwoordelijk voor de merken S.Oliver, Comma en QS binnen de S.Oliver Group, zo bevestigt een woordvoerster van het kledingconcern op aanvraag van FashionUnited. Vakblad Textilwirtschaft berichtte hier al eerder over.

Hiervoor was Gutjahr meer dan vijf jaar werkzaam voor damesmodemerk Riani, meest recentelijk als hoofd marketing en pr. Haar carrière begon bij denimspecialist Mustang.

Gutjahr volgt bij S.Oliver Mokhtar Benbouazza op, die tot augustus 2025 werkzaam was als marketingdirecteur in Rottendorf. Hij vervulde deze rol in totaal ongeveer twee jaar.