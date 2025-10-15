Nieuwe marketingdirectrice bij S.Oliver
De S.Oliver Group benoemt Felicitas Gutjahr tot marketingdirectrice.
Sinds september is zij in deze functie verantwoordelijk voor de merken S.Oliver, Comma en QS binnen de S.Oliver Group, zo bevestigt een woordvoerster van het kledingconcern op aanvraag van FashionUnited. Vakblad Textilwirtschaft berichtte hier al eerder over.
Hiervoor was Gutjahr meer dan vijf jaar werkzaam voor damesmodemerk Riani, meest recentelijk als hoofd marketing en pr. Haar carrière begon bij denimspecialist Mustang.
Gutjahr volgt bij S.Oliver Mokhtar Benbouazza op, die tot augustus 2025 werkzaam was als marketingdirecteur in Rottendorf. Hij vervulde deze rol in totaal ongeveer twee jaar.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.