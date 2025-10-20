Nieuwe marketingdirectrice voor Sport 2000

De retailgroep Sport 2000 benoemt Maria Sarter tot marketingdirectrice. In deze functie leidt Sarter het marketingteam, zo meldt het bedrijf, dat onderdeel is van de ANWR Group, op maandag. Haar verantwoordelijkheden omvatten de sportretailers Sport 2000, Absolute Run en Absolute Teamsport, de samenwerking met de trademarketing van de verschillende divisies, en de aansturing en doorontwikkeling van de samenwerkingen met merkpartners.

Samen met haar team ontwikkelt de drieëndertigjarige de strategische koers van de centrale marketing van de groep verder. De groep is actief in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, België, Luxemburg en Nederland.

“Maria Sarter brengt een schat aan ervaring en vaardigheden met zich mee. Vooral haar sterke strategische denkwijze, gedegen marketingervaring en duidelijke leiderschapskwaliteiten zijn opmerkelijk,” aldus Margit Gosau, directrice van Sport 2000. “Bovendien verrijken we met haar ons senior managementteam met een vrouwelijke stem en een nieuw, jong perspectief.”

De nieuwe marketingdirectrice komt uit eigen gelederen. Ze was sinds november 2024 actief als Senior Brand Marketing Manager bij het bedrijf. Voor haar tijd bij Sport 2000 werkte ze als projectmanager bij bureau Pioneers, met een focus op retail en eventmanagement.