Nieuwe namen in topfuncties C&A AG en C&A Europe

Per 1 februari dit jaar starten er twee nieuwe topvrouwen binnen C&A. Nigyar Makhmudova is aangesteld als niet-uitvoerend directeur in het bestuur van C&A AG. Fareen Abdullah zal de functie vervullen van Chief People & Culture Officer binnen C&A Europe, zo is in een persbericht van C&A te lezen.

Makhmudova heeft uitgebreide ervaring met leiderschapsrollen binnen internationale bedrijven. Zo werkte ze als uitvoerend vicepresident en Chief Growth Officer bij Danone en zetelt ze in verschillende adviescommissies op het gebied van marketingwetenschappen en divers leiderschap.

Abdullah heeft verschillende internationale functies op het gebied van personeelsmanagement op haar cv staan, waaronder die van vicepresident HR van de regio Latijns-Amerika bij Adidas. Als Chief People & Culture Officer wordt Abdullah verantwoordelijk voor het verbeteren van de HR-standaarden binnen C&A Europe en voor de nieuwe personeelsstrategie.

“Met Nigyar en Fareen hebben we twee zeer bekwame, gepassioneerde en innovatieve leiders aangetrokken,” aldus Giny Boer, CEO van C&A Europe. In Europa heeft C&A momenteel circa dertienhonderd winkels, verspreid over zeventien landen. Er zijn 25 duizend mensen werkzaam.