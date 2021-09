'Nieuwe president en retail-CEO voor JD.com'

Xu Lei is de nieuwe president van de Chinese webgigant JD.com. Dat blijkt uit een persbericht in handen van onder meer Business of Fashion. Lei was eerder CEO van de retaildivisie van JD. Die rol is inmiddels ingenomen door Xin Liujin.

Lei gaat vanaf nu over de dagelijkse bedrijfsvoering van JD. Die taken neemt hij over van oprichter, voorzitter en CEO Liu Qiangdong, ook bekend onder de Engelse naam Richard Liu. Liu gaat meer tijd besteden aan het formuleren van strategieën voor de lange termijn en ‘het revitaliseren van landelijke regio’s’, zo staat in het persbericht. Dat laatste sluit aan bij het beleid van de Chinese president Xi Jinping, dit jaar nadrukkelijk gericht op het sluiten van de welvaartskloof tussen verschillende lagen van de Chinese bevolking.

JD.com behaalde in het tweede kwartaal van 2021 een netto-omzet van 33,3 miljard euro. Het bedrijf, een concurrent van het eveneens Chinese Alibaba, opende eerder dit jaar een distributiecentrum in Nederland.