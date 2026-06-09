Nieuwe retail topman voor moederbedrijf Hans Anders

Nexeye heeft een nieuwe chief retail officer. Het bedrijf heeft Theo Willemse aangesteld in de functie per 1 juni. Het bedrijf heeft in een persbericht de aanstelling bekendgemaakt.

Willemse wordt verantwoordelijk voor de aansturing van de volledige retailorganisatie binnen de groep. Dit betekent voor alle merken (Hans Anders, Eyes + more en Direkt Optik) en in alle landen waar de groep actief is. In 2028 wil Nexeye 1.000 winkels hebben, zo maakte het recent bekend.

“De benoeming onderstreept de ambitie van Nexeye om de sterke internationale groei verder te versnellen en de retailorganisatie klaar te maken voor de volgende schaalvergroting”, zo is te lezen in het bericht.

“Nexeye heeft inmiddels een schaal bereikt waarop sterke operationele aansturing en een nauwe verbinding tussen strategie en uitvoering steeds belangrijker worden,” zegt Bart van den Nieuwenhof, CEO van Nexeye in het persbericht “Theo brengt een unieke combinatie van commerciële daadkracht, operationele expertise en mensgericht leiderschap mee. Daarmee is hij de juiste persoon om onze retailorganisatie naar de volgende fase van groei te leiden.”

Willemse werkte voorheen bij onder andere Optisport als commercial operations director en bij Jumbo Supermarkten als executive sales & operations.