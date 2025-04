Nieuwe rol voor Elias de Hulsters bij Fabienne Chapot: Global Brand Manager

Elias De Hulsters heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn carrière bij Fabienne Chapot. Het Amsterdamse modebedrijf heeft hem gepromoveerd tot Global Brand Manager. Deze aankondiging deed hij zelf via LinkedIn.

De Hulsters begon zijn carrière bij Fabienne Chapot in januari 2024 als Global PR & Influencer Marketing Manager. In deze rol was hij wereldwijd verantwoordelijk voor PR, communicatie en influencer marketing voor het merk. Hij werkte vanuit het hoofdkantoor en maakte deel uit van het Global Marketing Team, waarbij hij rapporteerde aan de Chief Marketing Officer (CMO), aldus zijn Linkedin-pagina.

Met zeven jaar ervaring in PR, communicatie en marketing heeft De Hulsters zowel in bureaus als in-house gewerkt. Eerder werkte hij in de PR voor de bedrijven Scotch & Soda en UPR.

In zijn nieuwe functie als Global Brand Manager bij Fabienne Chapot is De Hulsters nu verantwoordelijk voor alle merkcontactpunten wereldwijd. Dit omvat: marketing, PR, influencer marketing, evenementen, samenwerkingen, grafisch ontwerp en visual merchandising.

De Hulsters heeft een bachelor in Communicatiemanagement en Public Relations aan de AP Hogeschool Antwerpen en een diploma in Marketing en Branding aan de Universiteit Antwerpen.