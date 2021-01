Nieuwe voorzitter J.M. Weston komt van Christian Louboutin

Het luxe schoenenmerk J.M. Weston heeft een nieuwe voorzitter. Marc Durie, voorheen hoofd van de afdeling mannenschoenen bij Christian Louboutin, start vandaag bij het bedrijf. Dat staat in een brief aan het personeel van J.M. Weston in handen van WWD. Durie is daarmee de opvolger van Thierry Oriez, die het bedrijf verlaat om zich op andere projecten te richten, zo staat in de mail.

Durie legt verantwoording af aan Valérie Hermann, voorzitter van de luxedivisie van investeringsfirma EPI, waar J.M. Weston onder valt. Durie werkte al eens eerder samen met Hermann in de periode dat hij voor Yves Saint Laurent werkte als voorzitter van de regio Azië-Pacific. Hermann was destijds CEO van Yves Saint Laurent. Durie werkte ook een tijd in management- en leiderschapsrollen bij Louis Vuitton en J. Mendel.

Bij J.M. Weston zal Durie verantwoordelijk zijn voor ‘het implementeren van de ontwikkelingsstrategie van het merk, en in het bijzonder voor de collecties en internationalisering’. De ervaring van Durie met de Aziatische markt komt daarbij mogelijk van pas: het bedrijf zou willen uitbreiden naar Azië en de Verenigde Staten, zo schrijft WWD.

J.M. Weston werd in 1891 opgericht in de Franse regio Limousin. Het bedrijf telt circa 45 boetieks wereldwijd, waarvan een groot deel in Europa en Japan. De bekende modecurator Olivier Saillard is artistiek directeur van het merk.