Nieuwe voorzitter voor Ondernemend Nederland

Hans Biesheuvel stapt na 10 jaar op als voorzitter bij belangenorganisatie Ondernemend Nederland(ONL). Hij wordt per 1 december opgevolgd door oud-Tweede Kamerlid Erik Ziengs, zo blijkt op de website van ONL.

“We hebben er alle vertrouwen in dat hij als ondernemer en oud-Tweede Kamerlid de juiste achtergrond heeft om leiding te geven aan de organisatie en ONL verder uit te bouwen en te professionaliseren,” aldus Biesheuvel.

Biesheuvel vertrekt niet volledig bij ONL. Hij en Mirjam van der Linden-Bink, die tevens ook vertrekt, zullen als oprichters betrokken blijven bij de organisatie. Daarnaast vormen ze samen met Frederique Biesheuvel de komende jaren de Raad van Toezicht. “Er is nog veel te doen in Den Haag en we blijven dat op gepaste afstand en met veel belangstelling volgen.”