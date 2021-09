Nigeriaanse ontwerper Emmanuel Okoro wint eerste Africa Fashion Up award

Emmanuel Okoro is de eerste winnaar van de Africa Fashion Up prijs, zo meldt WWD. Okoro liet vier andere finalisten achter zich.

Okoro won met zijn mannen- en vrouwencollectie van zijn merk Emmy Kesbit. Voor de collectie maakt hij gebruik van traditionele West-Afrikaanse weeftechnieken. Okoro viel al eerder in de prijzen, namelijk in 2019 tijdens Lagos Fashion Week. Hij won daar destijds de Fashion Focus Fund prijs.

De Africa Fashion Up prijs was open voor ontwerpers onder de leeftijd van 40 waarvan het merk minstens 2 jaar oud is en die minimaal twee ready-to-wear collecties hebben gepresenteerd. De wedstrijd werd georganiseerd door het platform Share Africa in samenwerking met Balenciaga. Modehuis Balenciaga zal ook een mentorschap verzorgen voor de finalisten van de prijs de komende zes maanden, aldus WWD.