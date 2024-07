Nike benoemt Chief Information Officer

Cheryan Jacob is de nieuwe Chief Information Officer (CIO) van Nike Inc. De Amerikaanse sportmodegigant heeft de functie deze maand nieuw gecreëerd om zijn wereldwijde technische team te ondersteunen, zo meldt Bloomberg.

Jacob is zowel technisch als zakelijk geschoold. Hij begon zijn carrière in India, als Computer Architecture and Hardware Engineer. In 2004 sloot hij zich aan bij de Amerikaanse universiteit Wisconsin-Madison als onderzoeksassistent Biostatistics and Data Modeling. Jacob heeft ruim acht jaar werkervaring bij het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft, waar hij onder andere het wereldwijde netwerk van het bedrijf ondersteunde. Hiervoor werkte hij als Chief Technology Officer bij een 'Stealth' [een bedrijf die nog niet openbaar is gemaakt, red.] particuliere investeringsmaatschappij in de Amerikaanse stad Dallas.

Zijn nieuwe functie als CIO bestaat onder meer uit “het vereenvoudigen, standaardiseren en moderniseren van Nike's platforms, developer experience, cloud, informatiebeveiliging en technologische operaties,” aldus zijn LinkedIn-pagina.