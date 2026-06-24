Nike benoemt nieuwe financieel directeur

Nike benoemt David M. Denton tot executive vice president en financieel directeur. De benoeming is onderdeel van de ‘Win Now’ turnaroundstrategie van de sportkledinggigant.

Denton treedt op zeventien augustus in dienst bij Nike. Hij vervangt de huidige financieel directeur van het Amerikaanse sportkledingmerk, Matthew Friend. Friend treedt terug uit zijn functie en blijft tot vier september bij het bedrijf om ‘een soepele overgang te ondersteunen’.

Denton is afkomstig van Pfizer, Inc. Daar was hij sinds mei 2022 werkzaam als financieel directeur en executive vice president. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in financieel en operationeel leiderschap. Hij was financieel directeur bij diverse wereldwijde beursgenoteerde bedrijven, waaronder Lowe’s en CVS Health.

In zijn nieuwe functie bij Nike leidt hij de wereldwijde financiële organisatie. Hij werkt samen met president en chief executive officer Elliott Hill en het senior leadership team. Zijn focus ligt op gedisciplineerde uitvoering, kapitaalallocatie en waardecreatie op de lange termijn.

In een reactie op de benoeming zegt Hill: “Dave is een bewezen financieel directeur van beursgenoteerde bedrijven die weet hoe hij grote consumentenmerken kan helpen gedisciplineerd te opereren en te investeren.

“We richten ons op waar Nike het beste in is: atleten van dienst zijn, toonaangevend zijn in sport en de meest innovatieve producten ter wereld ontwikkelen. Dave’s ervaring, oordeelsvermogen en operationele discipline zullen ons helpen deze prioriteiten consistent uit te voeren en voort te bouwen op de huidige vooruitgang.”

De benoeming volgt op de bekendmaking van een vlakke omzetgroei voor het derde kwartaal, eindigend op 28 februari 2026, met een omzet van 11,3 miljard Amerikaanse dollar.

Denton voegt toe: “Nike is een van de grootste merken ter wereld, met buitengewone krachten op het gebied van sport, innovatie en wereldwijde schaal.

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Elliott en het leadership team om de prioriteiten van het bedrijf te ondersteunen, gedisciplineerd te investeren en duurzame waarde op de lange termijn te realiseren, terwijl Nike wereldwijd toonaangevend blijft in sport en atleten van dienst is.”