Nike haalt ontwerper bij The North Face

Tim Hamilton wordt Global Vice President Design bij Nike.

Hamilton werkt sinds deze maand voor het Amerikaanse sportmodebedrijf, zo maakte hij bekend op LinkedIn. Daarvoor werkte hij meer dan zes jaar voor de outdoorspecialist The North Face als Vice President, Head of Global Creative. Hij bekleedde ook ontwerpfuncties bij J.Crew, Gap en Ralph Lauren voor Polo Sport. Naast zijn werk voor andere merken leidde hij tussen 2006 en 2019 ook zijn gelijknamige merk.

De Amerikaanse ontwerper is drie keer genomineerd voor de CFDA-award (Council of Fashion Designers of America) en won de mannenmodeprijs in 2009.