Nike, Inc. benoemt nieuwe CEO voor Converse

Nike, Inc., het moederbedrijf van Converse, benoemt Jared Carver als nieuwe Chief Executive Officer en treedt daarmee in de schoenen van Scott Uzzell. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend in een persbericht. Carver treedt per 1 juni in zijn nieuwe rol.

Volgens Nike, Inc. is Carver een ‘consumer-first’-leider die meer dan tien jaar leiding gaf aan Converse. De afgelopen vier jaar was hij vicevoorzitter en general manager voor de Noord-Amerikaanse activiteiten van het merk. Hij zorgde in die regio voor een sterke groei, zo staat in het persbericht.

Voordat hij vicevoorzitter en general manager voor Converse in Noord-Amerika was, vervulde hij functies ook diverse leidinggevende functies op het Europese hoofdkantoor van Converse.