Nike Inc. stelt nieuwe Chief Communications Officer aan

Er vindt een wijziging in de top van Nike Inc. plaats. Vice President of Enterprise Communications, KeJuan Wilkins, wordt de nieuwe Chief Communications Officer, zo maakt het bedrijf woensdag bekend. Wilkens neemt het stokje over van Nigel Powell, die deze zomer met pensioen gaat.

Wilkens rapporteert in zijn CCO-functie rechtstreeks aan John Donahoe, voorzitter en CEO bij Nike. De nieuwe CCO is een doorgewinterde Nike-veteraan en werkt al 17 jaar voor het bedrijf. Zo leidde hij onlangs de wereldwijde communicatie voor Nike en leidde hij daarvoor de communicatie voor de Noord-Amerikaanse regio voor de merken Nike en Jordan.

“KeJuan is een eersteklas communicatie-expert die ons kan helpen de volgende groeifase van Nike in te gaan”, aldus Donahoe. “Zijn kennis, inzichten en vooruitstrevende blik zijn een grote aanwinst voor ons executive leadership team.”