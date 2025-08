Nike: Nieuwe Europese directeur voor Jordan

Nike benoemt Santiago Arredondo tot nieuwe vice-president en algemeen directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Arredondo maakte zijn nieuwe functie maandag bekend op LinkedIn. Hij is naar eigen zeggen zestien jaar voor Nike werkzaam in verschillende functies en markten. Zijn carrière bij het Amerikaanse sportmerk begon in augustus 2009 als businessplanner in Stockholm. Hij was echter al vanaf medio 2005 negen maanden actief in sportmarketing in Mexico voor Nike.

Begin 2021 kwam Arredondo bij het merk Jordan, waar hij de rol van Senior Marketplace Director voor EMEA op zich nam in het Europese hoofdkantoor in Nederland. Deze functie bekleedde hij tot begin augustus.