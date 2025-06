Nike promoot Tony Bignell tot Chief Innovation Officer

Enkele dagen na de aankondiging van het aanstaande pensioen van John Hoke, de Chief Innovation Officer van Nike, heeft het bedrijf zijn opvolger gevonden.

Volgens een intern bericht waar Women's Wear Daily over schrijft, is Tony Bignell, de huidige vice-president hardloopschoenen, gepromoveerd tot Chief Innovation Officer. FashionUnited heeft contact opgenomen met Nike voor een officieel bericht over de benoeming.

In zijn nieuwe functie rapporteert Bignell aan Phil McCartney, Executive Vice President, Chief Innovation, Design & Product Officer. Bignell is naar verluidt al begonnen met de overgang naar de nieuwe functie, in samenwerking met Hoke, die tot oktober bij het bedrijf blijft om de afronding van lopende projecten te begeleiden.

Met deze benoeming kiest Nike opnieuw voor een interne kandidaat. Volgens zijn LinkedIn-profiel werkt Bignell al sinds 1999 bij het bedrijf. Zijn twee meest recente functies zijn negen jaar vice-president Innovation Footwear en zijn huidige functie als vice-president hardloopschoenen voor heren.