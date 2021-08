Nikolaj Storm Copenhagen wint Zalando Sustainability Award

Het merk Nikolaj Storm Copenhagen is als winnaar uit de bus gekomen bij de Zalando Sustainability Award. Voor ontwerper Storm betekent het dat hij samen met Zalando een exclusieve collectie gaat creëren waarin verdere duurzame innovaties worden onderzocht, aldus het persbericht. Storm is de tweede winnaar van de Zalando Sustainability Award.

Nikolaj Storm Copenhagen maakte indruk met de sterke ambitie om door de complete toeleveringsketen van het merk duurzamer te werk te gaan, aldus het persbericht. “We zijn verheugd om Nikolaj Storm Copenhagen uit te roepen tot winnaar van de Zalando Sustainability Award van dit seizoen. Nikolaj Storm heeft een sterke toewijding wat het werken volgens duurzamere methodes laten zien, door middel van de toepassing van innovatieve materialen binnen de collectie – en bracht plezier en energie mee naar de Copenhagen Fashion Week,” aldus Anaheta von Berenberg, Buying Director Designer bij Zalando, in het persbericht. “Deze mix van durf en toewijding aan meer duurzamere methodes laat het merk uitstijgen boven de competitie. We geloven dat een collectie als deze onze consumenten kan helpen om duurzamere modekeuzes te kunnen overwegen. Zalando zal een brede selectie maken van de tentoongestelde collectie op de Copenhagen Fashion Week en beschikbaar stellen aan zijn meer dan 42 miljoen actieve klanten in 23 Europese markten.”

Zalando heeft vorig jaar de Zalando Sustainability Award in het leven geroepen in samenwerking met Copenhagen Fashion Week. Hiermee wil het bedrijf modemerken aanmoedigen om alternatieve benaderingen van ontwerp en productie te verkennen, om zo bij te dragen aan een duurzamere mode-industrie.