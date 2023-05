Nordstrom benoemt nieuwe Chief Financial Officer

Cathy R. Smith is de nieuwe Chief Financial Officer van Nordstrom, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Smith treedt op 29 mei in dienst en neemt dan afscheid van haar Chief Financial and Administrative Officer-rol bij Bright Health Group.

In haar rol als CFO voor Nordstrom wordt Smith verantwoordelijk voor de financiële planning en analyse, boekhouding, belastingen, interne audit, kasbeheer, investor relations en strategic sourcing.

Voordat Smith bij Bright Health Group aan de slag ging, was zij vijf jaar financieel directeur bij Target Corporation. In die periode behaalde Target een dubbelcijferige omzet- en winstgroei, aldus het persbericht. Daarvoor was Smith CFO bij de beursgenoteerde ondernemingen Express Scripts, Walmart International, Gamestop, Centex, Kennametal, Textron en Raytheon.

In hetzelfde persbericht wordt ook bekend gemaakt dat interim CFO, Michael Maher, het bedrijf verlaat om ‘andere mogelijkheden na te streven’. Maher blijft tot 16 juni bij het bedrijf om naar eigen zeggen een soepele overgang te verzekeren.