Nordstrom benoemt nieuwe financiële directeur

Nordstrom, Inc. heeft vandaag de benoeming van Kelly Dilts als nieuwe financieel directeur bekendgemaakt. Haar aanstelling is effectief vanaf 29 augustus. Dilts komt over van de Amerikaanse discountketen Dollar General, waar ze sinds 2023 werkzaam was als uitvoerend voorzitter en financieel directeur. In haar nieuwe rol bij Nordstrom zal Dilts verantwoordelijk zijn voor het toezicht op alle financiële functies, naast vastgoed, winkelontwikkeling en strategische inkoop.

Erik Nordstrom, co-CEO van Nordstrom, Inc., benadrukte in een verklaring de drie decennia aan ervaring in financieel leiderschap van Dilts en haar bewezen succes in het behalen van sterke resultaten bij grootschalige omni-channel retailers. Het bedrijf sprak zijn vertrouwen uit dat haar expertise zal bijdragen aan het versterken van de business, het uitvoeren van strategische prioriteiten en het blijven leveren aan klanten.

Voordat ze bij Dollar General werkte, was Dilts van 2016 tot 2019 uitvoerend vice-president en financieel directeur bij Francesca's Holding Corporation. Ze was ook senior vice-president financiën en investor relations bij Tailored Brands, voorheen bekend als The Men's Wearhouse, Inc.

Kelly Dilts versterkt Nordstrom

Dilts zei over haar nieuwe rol: “Ik ben vereerd om me bij Nordstrom aan te sluiten op zo'n cruciaal moment in de ontwikkeling van het bedrijf. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het leiderschapsteam om voort te bouwen op die basis, met een focus op financiële discipline, operationele uitmuntendheid en duurzame groei op lange termijn.”

De nieuwe financieel directeur versterkt het warenhuis inderdaad op een cruciaal moment. Aandeelhouders van Nordstrom hebben in mei ingestemd met het voorstel om het bedrijf privé te maken via een fusie met Norse Holdings. De fusie wordt echter geconfronteerd met juridische tegenstand van aandeelhouders die beweren dat de familie Nordstrom het verkoopproces oneerlijk heeft beïnvloed.