Nynke Eggen wordt de nieuwe sustainability-strateeg van Kuyichi

Nynke Eggen heeft op LinkedIn bekendgemaakt dat zij de nieuwe Sustainability Strategist wordt bij Kuyichi Pure Goods. Eggen volgt Zoé Daemen op, die de afgelopen acht jaar de duurzaamheidsstrategie van Kuyichi vormgaf. Haar nieuwe werkgever is nog niet bekend.

Eggen adviseerde de afgelopen zes jaar verschillende Nederlandse modemerken over duurzaamheidsstrategie en communicatie binnen haar eigen bedrijf, The Sustainability Club. Die werkzaamheden lopen ook door. Bij Kuyichi gaat ze haar ervaring inzetten om de duurzaamheidsaanpak en het merkverhaal verder te versterken.

Op de netwerksite laat ze weten waarom ze er zin in heeft: “Kuyichi’s ‘normaal’ ligt op een niveau waar veel merken nog van dromen - van eerlijke ketens tot verantwoorde materialen.”

Kuyichi, een Nederlands denimmerk, opgericht door NGO Solidaridad, geldt sinds 2001 als pionier in duurzame denim. Onlangs kondigde het merk aan waarom het geen B Corp meer is.