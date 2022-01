Olaf de Boer nieuwe algemeen directeur Euretco Sport

Olaf de Boer zal vanaf 1 februari de functie van algemeen directeur van Euretco Sport op zich nemen, zo meldt moederbedrijf Euretco in een persbericht. Hij zal in ieder geval de functie voor zes maanden vervullen.

De Boer heeft ruim 25 jaar ervaring in de retail. Zo werkte hij bij Albert Heijn en Ahold, Metro Cash & Carry en Office Depot. Recentelijk was hij directeur buying & merchandising bij Jumbo.

“Ik kijk er enorm naar uit om van start te gaan,” aldus De Boer in het persbericht. “Om samen met het Euretco Sport team en de leveranciers veel mooie dingen te mogen doen voor de Euretco Sport leden én de klanten van onze formules.” aldus Olaf. Euretco Sport is onder andere franchisegever van Intersport, The Athlete’s Foot en Runnersworld.