Old Navy CEO stapt op

Nancy Green, CEO en president van Old Navy, gaat het bedrijf verlaten, zo blijkt uit een persbericht van het moederbedrijf Gap Inc. Ze vertrekt deze week nog bij het bedrijf. Er is nog geen vervanger aangesteld voor Green.

“Terwijl we kijken naar de potentie van Old Navy, zeker gedurende de huidige macro-economische dynamiek in onze industrie, geloven we dat nu de juiste tijd is om een nieuwe leider binnen te halen met operationele nauwkeurigheid en de creatieve visie om de unieke positionering van het merk uit te voeren,” aldus Sonia Syngal, CEO van moederbedrijf Gap Inc., in het persbericht.

Green was sinds augustus 2019 president van Old Navy en sinds oktober 2020 nam zij daar ook de taak CEO bij. Daarvoor was ze ook geruime tijd president en CEO bij Athleta, een van de andere merken van Gap Inc. en werkte ze in diverse functies bij Gap Inc. zelf.