Oliver Reichert enige CEO van Birkenstock na vertrek Markus Bensberg

De managementstructuur bij Birkenstock is veranderd na de overname door investeringsmaatschappij L Catterton, zo meldt het bedrijf. Co-CEO Markus Bensberg heeft zijn taken neergelegd en Oliver Reichert is overgebleven als enige CEO.

Bensberg sloot zich aan bij Birkenstock in 1991. “Het met succes afronden van de overname is een goede tijd voor mijn besluit. Degene die mij goed kennen weten dat ik altijd betrokken zal blijven bij het bedrijf en de Birkenstock familie. Birkenstock is een van mijn grootste passies. Birkenstock is in goede handen met Oliver Reichert als CEO.

Bensberg zal in de toekomst zich focussen op het bedrijf van Alex Birkenstock, een van de Birkenstock-telgen die mede-eigenaar is van het Duitse schoenenbedrijf. Bensberg is CEO bij het bedrijf van Alex Birkenstock.