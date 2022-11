Olivier Germain aangesteld als nieuwe CEO van Claudie Pierlot

SMCP, het moederbedrijf van Sandro, Majo, Claudie Pierlot en Fursac, maakt in een persbericht bekend dat Olivier Germain vandaag als nieuwe CEO van Claudie Pierlot aan de slag gaat. Germain wordt hiermee onderdeel van het SMCP Executive Committee.

Germain, in het persbericht over zijn rol als CEO bij Claudie Pierlot: “Ik voel me vereerd om onderdeel van de SMCP Group en Claudie Pierlot te zijn. De veertigste verjaardag van het modemerk in 2024 geeft mij de kans om ontwikkelingen te versnellen door belangrijke elementen, die de oprichter naliet, samen te brengen. Ik wil Isabelle Guichot (CEO van SMCP) en de directie van SMCP Group bedanken voor hun vertrouwen die zij mij geven.”

Germain werkte in het verleden twee jaar als CPO bij New Guards Group, het moederbedrijf van onder andere Off White, Ambush, Palm Angels en Hero Peston. Daarnaast heeft hij dezelfde functie gedragen bij Balmain.