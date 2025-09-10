Olivier Theyskens start modemerk Boloria met organisatoren Tomorrowland

De Belgische ontwerper Olivier Theyskens begint een nieuw avontuur met de oprichting van een nieuw modehuis genaamd Boloria. Hij wordt hierin begeleid door de Belgische groep Weareone.world, organisator van het festival Tomorrowland.

Weareone.world, gevestigd in Antwerpen, is een bedrijf dat actief is in de promotie en organisatie van artistieke creaties en shows. Het is vooral bekend als de drijvende kracht achter Tomorrowland, een internationaal gerenommeerd festival voor elektronische muziek.

In juni 2025 opende het bedrijf het Lab of Tomorrow, de eerste innovatiecentrum in Vlaanderen (Boom), met een oppervlakte van 3.000 vierkante meter. Het omvat kantoren, vergaderzalen en studio's. De missie is om startups, onderzoekers en creatievelingen die gespecialiseerd zijn in entertainmenttechnologie te ondersteunen via een versnellingsprogramma en gedeelde infrastructuur (bron Belga News Agency).

Het is de eerste keer dat Weareone.world zich op de modewereld stort. Dit kan een nieuwe benadering van het vakgebied suggereren, temeer omdat Olivier Theyskens verre van een beginner is. Naast zijn gelijknamige merk, gekenmerkt door een romantisch-gotische esthetiek, zijn semi-couturebenadering en zijn technische vaardigheden, was hij ook artistiek directeur voor Rochas en Azzaro.

De eerste Boloria-collectie van Olivier Theyskens is gepland voor 2026

Het persbericht spreekt van ‘een prelude, een evocatie van een filosofie door middel van beeld, een intentieverklaring’ en kondigt aan dat dit ‘de eerste stap is in een partnerschap dat zich zal ontwikkelen in meerdere creatieve projecten’.

De oprichting gaat gepaard met een tijdloze visuele identiteit, ontworpen door Willy Vanderperre. Deze identiteit weerspiegelt de verkenning van zijn belangrijkste thema's: jeugd, isolement en voortdurende heruitvinding.

De Belgische fotograaf en regisseur Willy Vanderperre was verantwoordelijk voor campagnes voor Raf Simons, Dior, Jil Sander, Prada, Calvin Klein en talloze editorials voor modebladen.