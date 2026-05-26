OLYMP haalt ETERNA-expert Philipp Lübbenjans binnen

Slechts enkele weken na de overname van alle merkrechten van overhemden- en blousenmerk ETERNA door de OLYMP Bezner Groep uit Bietigheim-Bissingen (Duitsland), is de eerste benoeming een feit. Deze benoeming is onderdeel van de evaluatie voor een mogelijke herlancering van het merk. Branche-expert Philipp Lübbenjans treedt per 1 juni 2026 in dienst bij het nieuw opgerichte ETERNA KG, na zijn vertrek bij het failliete Eterna Mode GmbH.

De 41-jarige Philipp Lübbenjans, afgestudeerd in textielmanagement (BTE), startte in 2018 bij Eterna Mode GmbH in Passau. Daar was hij zes jaar lang verantwoordelijk voor de nationale groothandelsverkoop. In mei 2024 volgde zijn promotie tot verkoopdirecteur, waarmee hij de leiding kreeg over de wereldwijde groothandelsdistributie van de Beierse specialist in overhemden en blouses. Voor zijn tijd bij Eterna Mode GmbH deed Lübbenjans uitgebreide product- en marktkennis op bij de premium overhemdenmerken Eton en Van Laack.

Mark Bezner, eigenaar en CEO van OLYMP, licht toe: “Met Philipp Lübbenjans halen we een erkend ETERNA-merkexpert binnen, met een sterke commerciële en marktkennis. Zijn diepgaande ervaring is van onschatbare waarde voor een grondige evaluatie van de herlancering en voor de inhoudelijke vormgeving van de toekomstige koers van het merk ETERNA.” In zijn nieuwe functie krijgt Philipp Lübbenjans vanaf 1 juni 2026 de leiding over de nieuw opgerichte Business Unit. Hier wordt hij verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van dit potentiële bedrijfssegment voor ETERNA.

De overname van de merkrechten van ETERNA biedt OLYMP extra mogelijkheden binnen zijn merkenportfolio. Welke rol ETERNA in de toekomst zal spelen en hoe een succesvolle herlancering eruit kan zien, is momenteel onderwerp van een uitgebreide strategische analyse.

OLYMP Bezner KG, gevestigd in Bietigheim-Bissingen nabij Stuttgart, is marktleider voor overhemden in Duitsland en een van de toonaangevende overhemdenmerken in Europa. Het hoogwaardige kledingassortiment van OLYMP omvat naast zakelijke, casual en formele overhemden ook een groeiend aanbod van knitwear, broeken en, sinds het najaar van 2025, colberts. De producten worden wereldwijd in meer dan 40 landen verkocht. Hiertoe behoren onder andere Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije.

HET MERK Ga voor meer informatie over OLYMP naar de speciale pagina