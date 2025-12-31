Olymp: Negen decennia overhemdenpionier Eberhard Bezner

Eberhard Bezner werd op 31 december 1935 in Stuttgart, Württemberg, geboren als enig kind van OLYMP-oprichter Eugen Bezner en zijn vrouw Wilma (geboren Klaus). Hij groeide op in Bietigheim en Ingersheim in het district Ludwigsburg. Na het afronden van zijn schoolopleiding in Bietigheim in 1950, begon hij een gekwalificeerde opleiding tot textiel- en detailhandelaar bij een textielgroothandel in Ludwigsburg. Daarna trad hij op 1 september 1953 in dienst bij het familiebedrijf OLYMP, aanvankelijk als gewone medewerker.

Door de onverwachte dood van zijn vader Eugen Bezner in januari 1960, moest Eberhard Bezner op slechts 24-jarige leeftijd van de ene op de andere dag de volledige verantwoordelijkheid voor het opkomende, middelgrote overhemdenbedrijf overnemen. Als directeur-eigenaar wijdde hij zich decennialang met volle overgave aan deze taak. Dit deed hij tot de volledige overdracht aan zijn zoon en opvolger Mark Bezner, die het internationaal opererende familiebedrijf nu in de derde generatie succesvol leidt.

Een belangrijke ondernemersprestatie van Eberhard Bezner is de vroege herkenning van de groeiende problemen in de Duitse textielproductie eind jaren zestig. De vraag naar gekwalificeerd productiepersoneel was in die tijd nauwelijks te vervullen. Door de nagenoeg volledige werkgelegenheid verloor de lokale textiel- en kledingindustrie, met name in de regio Midden-Neckar, voortdurend arbeidskrachten aan traditioneel sterke sectoren als de machinebouw en de auto-industrie. Daarom was het noodzakelijk om alternatieven voor de overhemdenproductie in het buitenland te vinden. Alleen op die manier kon het middelgrote bedrijf behouden blijven en konden de banen in Duitsland worden veiliggesteld.

Als ambitieuze en vasthoudende perfectionist en kwaliteitsliefhebber werkte Eberhard Bezner voortdurend aan de verbetering van de uitstekende eigenschappen van OLYMP-overhemden, zoals strijkvrijheid, kreukherstellend vermogen, ademend vermogen, draagcomfort en duurzaamheid. Als Zwabische ondernemer en vindingrijke innovator realiseerde hij tal van ideeën voor de moderne overhemdenproductie, die de basis legden voor het aanhoudende marktsucces.

Naast zijn jarenlange ondernemerschap nam Eberhard Bezner ook decennialang politieke verantwoordelijkheid op lokaal niveau in zijn geboortestad Bietigheim. Zo was hij van 1968 tot 2004 het langstzittende raadslid van de CDU-fractie in de gemeente Bietigheim-Bissingen. Tegelijkertijd was hij plaatsvervangend burgemeester onder de toenmalige burgemeester Manfred List (CDU). Voor zijn talrijke verdiensten voor de gemeenschap als burger, mecenas, sponsor en volksvertegenwoordiger ontving hij de erespeld van de deelstaat Baden-Württemberg. Daarnaast is hij drager van het Kruis van Verdienste aan het lint van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland. In oktober 2013 werd Eberhard Bezner door het Wirtschaftsforum Baden-Baden onderscheiden voor zijn levenswerk als nestor van de Duitse overhemdenindustrie en als mede-eigenaar van OLYMP.

Onder het humanistische motto “Geven is zaliger dan nemen” zet de overtuigde filantroop Eberhard Bezner zich van oudsher in voor humanitaire hulpprojecten. Vanuit deze motivatie richtte hij in 2008 samen met zijn zoon Mark Bezner en zijn dochter Birgit Bezner-Fischer de OLYMP-Bezner-Stiftung op. De stichting, met een privaat startkapitaal van een miljoen euro, zet zich sindsdien wereldwijd in voor de opvoeding, gezondheid en scholing van kinderen en jongeren.

In 2010 opende Eberhard Bezner het hotel en restaurant “EBERHARDS”, een stijlvol adres in Bietigheim-Bissingen dat inmiddels wordt geleid door zijn kleinzoon Bastian Fischer. Gelegen op een toplocatie in het centrum – direct aan de rivier de Enz, naast het Bietigheimer spoorwegviaduct, het symbool van de stad, en tegenover het gemeentelijk zwembad – combineert Eberhards hoogwaardige accommodaties voor zakenreizigers en vakantiegangers met culinaire ervaringen voor kenners en liefhebbers van de regionale keuken.

Daarnaast is Eberhard Bezner een groot muziekliefhebber en de initiatiefnemer van het festival “Jazz im OLYMP”. Dit festival vindt sinds 2001 jaarlijks plaats op het bedrijfsterrein. Met talrijke internationale muziekgroepen, artiesten en bands is het uitgegroeid tot een cultureel hoogtepunt, niet alleen in Bietigheim-Bissingen, maar in de hele regio Stuttgart.

Als enthousiast sportliefhebber en gulle sponsor ondersteunde Eberhard Bezner decennialang de lokale sportclubs in Bietigheim-Bissingen. Vooral zijn jarenlange en uitgebreide handbalsponsoring is een van de meest succesvolle zakelijke engagementen in de Duitse topsport. Dit geldt zowel voor de sponsoring door OLYMP Bezner KG als voor de particuliere steun van Eberhard Bezner als gepassioneerd handbalfan. Het weerspiegelt een internationaal uniek succesverhaal dat tot 2025 voortduurt.

