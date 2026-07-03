Omoda/Assem vindt nieuwe marketing directeur

Versterking voor Omoda/Assem. Het bedrijf benoemt Timo Krijkamp als nieuwe marketing director, zo blijkt uit een persbericht.

Krijkamp krijgt in de functie de verantwoordelijkheid over de marketingstrategie van zowel de Omoda als Assem-merken. Hij heeft de leiding over een team van twintig marketeers. De focus ligt daarbij op data-gedreven groei, optimale kanaalprestaties en de nauwe afstemming tussen marketing en e-commerce.

Jan Baan, CEO van Omoda Brands, is blij met de komst van Krijkamp: “We hebben zorgvuldig gezocht naar de beste invulling van deze rol. We zochten iemand met diepgaande kennis van marketing en e-commerce, maar ook met een hands-on mentaliteit en een echt begrip van retail. Dat hebben we gevonden in Timo. Hij brengt jarenlange ervaring mee vanuit toonaangevende e-commerce- en retailorganisaties zoals Zalando en bol. en weet theorie en praktijk te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat hij een echte versterking is voor ons team.”

Krijkamp heeft eerder gewerkt bij Zalando en Bol.