Omoda benoemt een Chief Digital & Technology Officer

Omoda versterkt het managementteam. Het bedrijf heeft Ewoud Frielink benoemd tot Chief Digital & Technology Officer, zo meldt Omoda op LinkedIn.

Frielink krijgt in de rol de leiding over de teams digital experience, IT en klantenservice. Voor Frielink is het een promotie. Hij werkte hiervoor als e-commerce manager bij Omoda sinds 2021.

"Technologie staat centraal in onze ambitie om ons te onderscheiden in de fashion-markt”, aldus Omoda CEO, Jan Baan, in het bericht. “Met Ewoud in een bredere, strategische rol streven we ernaar onze klanten op een persoonlijke en inspirerende manier te bedienen met de beste service. Zowel online als offline."

Frielink vult aan: "Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten. We hebben een gedreven, getalenteerd team en ontwikkelen veel in-house. Dit in combinatie met recente grote ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden op technologisch gebied, maakt dat dit opwindende tijden zijn. Hiermee hebben we alle ingrediënten in huis om met Omoda te blijven innoveren.”