‘On CIO neemt ook COO taken op zich’

Scott Maguire neemt een extra rol op zich binnen Zwitsers sportbedrijf On. De CIO neemt namelijk vanaf januari 2026 de taak van Chief Operating Officer op zich, naast zijn huidige taak van Chief Innovation Officer, zo meldt Bloomberg.

Maguire is pas nieuw bij On. Hij sloot zich in april aan bij het Zwitserse bedrijf. Met het vertrek van COO Sam Wenger, die acht jaar werkzaam was bij On, kwam er een positie vrij. Deze gaat dus naar Maguire.

Maguire heeft in zijn baan als COO al te maken met de ‘Lightspray robots’ waarmee schoenen worden gemaakt. Het verhaal van Bloomberg meldt dat hij waarschijnlijk de productie met deze robots zal opschalen.

FashionUnited heeft contact gezocht met On voor bevestiging van het nieuws. Dit artikel wordt mogelijk later aangevuld.