On herstructureert wereldwijde verkooporganisatie

Het Zwitserse sportartikelenmerk On Holding AG herstructureert zijn wereldwijde verkooporganisatie en vult twee leidinggevende posities opnieuw in. Met ingang van september 2026 wordt de huidige commerciële leiding opgesplitst in twee functies, zo meldt het bedrijf woensdag.

Rebecca Cai neemt per 1 september de nieuw gecreëerde functie van Chief Global Markets Officer op zich. De huidige General Manager voor de regio Azië-Pacific (APAC) is voortaan verantwoordelijk voor de marktactiviteiten in de regio's APAC, Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Noord- en Zuid-Amerika, evenals de wereldwijde verkoopteams. Tot de benoeming van een opvolger zet zij haar huidige functie voort.

Met Cai kiest het concern voor talent uit eigen gelederen. De manager is al zes jaar werkzaam voor On. Tijdens haar periode als General Manager voor APAC groeide de omzet van het bedrijf in de regio naar eigen zeggen tot het zesvoudige, aldus de verklaring.

Nieuwe Chief Customer Officer

Per 7 september treedt bovendien Alice Delahunt aan als Chief Customer Officer. Vanuit New York is zij verantwoordelijk voor de direct-to-consumer-activiteiten op het gebied van digital en retail, en voor klantenbinding. Delahunt bekleedde eerder leidinggevende functies bij luxe modebedrijven als Ralph Lauren en Burberry. Ook was zij lid van de raad van commissarissen van de Berlijnse online retailer Zalando en oprichtster van het digitale modeplatform Syky.

“Wij zijn zeer verheugd deze twee belangrijke benoemingen in leidinggevende posities aan te kondigen, die onze toewijding onderstrepen om de consument centraal te blijven stellen in alles wat we doen,” aldus Scott Maguire, President en COO bij On. “Terwijl we ons bedrijf uitbreiden en onze fans wereldwijd een ‘wow’-ervaring bieden, zal deze nieuwe leiderschapsstructuur zorgen voor een sterkere focus en afstemming.”

Als onderdeel van de herstructurering verlaat Chief Commercial Officer Britt Olsen het bedrijf eind september 2026. Zij was in totaal elf jaar werkzaam voor On en leidde recentelijk de wereldwijde verkooporganisatie.

“Het was destijds een moedige en bevrijdende beslissing om te beginnen, en het is een even moedige en bevrijdende beslissing om afgelopen herfst mijn vertrek aan te kondigen – dezelfde gevoelens, maar in een andere context,” aldus de vertrekkende CCO op het zakelijke netwerk LinkedIn. “We hebben ons maandenlang op deze overgang voorbereid, en ik ben ongelooflijk trots op het team dat we hebben opgebouwd – zowel de nieuwe als de bestaande leden – en ik heb er vertrouwen in dat zij de missie met succes zullen voortzetten.”