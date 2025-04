On kondigt overgang naar een structuur met één algemeen directeur aan

Het Zwitserse premium sportmerk On heeft bevestigd dat het overgaat op een structuur met één algemeen directeur. De huidige co-algemeen directeur Marc Maurer verlaat het bedrijf na twaalf jaar succesvol leiderschap.

In een verklaring laat Maurer weten dat hij het sportmerk verlaat om “een nieuw hoofdstuk in zijn professionele leven te beginnen”. Hij blijft tot 30 juni in zijn functie om een soepele overgang te garanderen. Daarna blijft hij de partners en de raad van bestuur adviseren tot maart 2026.

De verschuiving houdt in dat Martin Hoffmann, de huidige co-algemeen directeur en financieel directeur, per 1 juli de functie van enige algemeen directeur op zich neemt. On voegt eraan toe dat de zoektocht naar een nieuwe financieel directeur gaande is.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

On DTC winkel in Portland. Credits: On

De oprichters van On, David Allemann en Caspar Coppetti, die fungeren als uitvoerend co-voorzitters, en Olivier Bernhard als directielid, blijven de productorganisatie van On beheren en bijdragen aan ‘de toekomstige visie’. Samen met algemeen directeur Martin Hoffmann en het senior managementteam geven ze leiding aan On.

Maurer zegt over zijn aftreden: “Toen ik in 2013 begon, had ik me nooit kunnen voorstellen dat mijn tijd bij On zo intens, uitdagend, succesvol en dankbaar zou zijn. Ik ben mijn partners en het team hier eeuwig dankbaar voor.”

“Na twaalf jaar is het tijd voor mij om verder te gaan, trouw blijvend aan de cultuur en de pioniersgeest die we hebben opgebouwd."

On kondigt leiderschapsevolutie en vier belangrijke benoemingen aan

On Flagshipstore in Londen Credits: On

Het nieuws valt samen met de benoeming van vier belangrijke senior leiders. Zij versterken het bestaande team om de continuïteit van leiderschap en groei te waarborgen.

Scott Maguire is per 31 maart in dienst getreden als Chief Innovation Officer. Hij komt van Specialized, waar hij algemeen directeur was. Daarvoor was hij operationeel directeur bij Dyson. Adib Sisani is benoemd tot Chief Communications Officer en startte op 1 april. Sisani komt van Axel Springer, waar hij Global Head of Communications was.

Craig Jones, afkomstig van Levi Strauss, is aangetrokken als Chief Supply Chain Officer. Hij is op 21 maart begonnen. Eerder was hij Senior Vice President of Distribution and Logistics Operations bij Levi Strauss.

Daarnaast is Katarina Berg benoemd tot Chief People Officer. Zij begint op 1 augustus. Berg komt van Spotify, waar zij de functie van Chief Human Resources Officer bekleedde.

David Allemann, mede-oprichter van On en uitvoerend co-voorzitter, voegt hieraan toe: “Martin is de afgelopen twaalf jaar een uitzonderlijke leider geweest bij On en hij heeft de unanieme steun van onze raad van bestuur. We hebben het meest getalenteerde team in de industrie en ik weet dat hun passie en drive om te ‘Dream On’ alleen maar sterker zullen worden onder Martins leiderschap als algemeen directeur.”

"Tegelijkertijd blijven we ons leiderschapsteam uitbreiden en voegen we extra ervaring, achtergronden en ideeën toe om ons voor te bereiden op de volgende fase van sterke groei."