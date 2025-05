Onderzoek afgerond: Overlijden Mango-topman Isak Andic was ongeval

Madrid – Het was een ongeval zonder sporen van criminaliteit. Dat is de conclusie van de Mossos d’Esquadra, verantwoordelijk voor het onderzoek, naar het overlijden op 14 december 2024 op 71-jarige leeftijd van Isak Andic, oprichter, grootaandeelhouder en niet-uitvoerend voorzitter van de Spaanse modegigant Mango.

Op die fatale dag eind december genoot de bekende ondernemer van een wandeling met zijn oudste zoon, Jonathan, in het Montserrat-massief, buiten Barcelona. Tijdens deze dag van ‘hernieuwde verbinding’ tussen vader en zoon is de ondernemer helaas van een hoogte van meer dan 100 meter naar beneden gevallen, op een van de smallere en gevaarlijkere stukken van het pad. Na maanden van onderzoek, een voorlopige seponering en een heropening van het onderzoek, hebben de Mossos d’Esquadra geconcludeerd dat het om een ongeval gaat.

Volgens bronnen van het onderzoek tegenover de krant El Periódico hebben de Mossos d’Esquadra alle mogelijke pistes onderzocht en vastgesteld dat de val van de ondernemer een ongeval was. Daarom hebben ze besloten het onderzoek naar het overlijden van de oprichter van Mango te sluiten. Deze beslissing is meegedeeld aan de rechtbank van eerste aanleg nummer 5 van Martorell, die begin maart had besloten het onderzoek te heropenen. Zoals destijds al werd aangegeven, werd dit meer gezien als een procedurele stap dan als het resultaat van nieuwe bewijzen die wezen op een andere these dan een ongeval.

Ondanks dat de val die hem fataal werd vanaf het begin als een ongeval werd beschouwd, hebben de Mossos d’Esquadra in het onderzoek naar de doodsoorzaak verklaringen opgenomen van verschillende mensen die op het moment van het ongeval in de omgeving waren. Deze verklaringen zijn aangevuld met verklaringen van naasten en bekenden van de ondernemer, waaronder uiteraard de zoon van de ondernemer, Jonathan Andic, de enige getuige en de enige persoon die aanwezig was op de plaats en het moment van de val.

Een van de meest opvallende punten van het onderzoek zijn de twee verklaringen die Jonathan Andic heeft afgelegd. De eerste verklaring werd kort na het incident afgelegd, toen Andic junior nog zichtbaar aangedaan was. Dit werd gezien als de reden voor de verschillende ‘inconsistenties’ in zijn verklaringen tegenover de onderzoekers. Deze inconsistenties betroffen onder meer de locatie waar zijn auto geparkeerd stond en de vraag of hij tijdens de wandeling foto’s had gemaakt. Hij ontkende dit, maar er werden later wel foto’s op zijn mobiele telefoon gevonden. Op last van de rechtbank hebben de agenten de zoon van de ondernemer vervolgens voor de tweede keer ondervraagd. Hij bleef bij zijn oorspronkelijke versie van de gebeurtenissen rond de dood van zijn vader.

Uit deze tweede verklaringen, in combinatie met het onderzoek ter plaatse door de Mossos, bleek dat Isak Andic was gevallen vanaf een punt van het pad zonder beschermende railing. Dit gebeurde tijdens de terugweg naar de plaats waar ze hun auto hadden geparkeerd, op slechts enkele meters van de plaats van het ongeval. Volgens de verklaring van de zoon liep Jonathan enkele meters voor zijn vader uit toen hij een geluid hoorde en zich omdraaide. Hij zag zijn vader van de klif vallen. Geschrokken belde hij de hulpdiensten.

De onderzoekers zagen de incidentele tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan Andic niet als relevant en verwierpen het idee dat deze aanleiding zouden kunnen geven tot een afzonderlijk onderzoek. Deze these werd bevestigd door de verschillende forensische rapporten, waaronder toxicologisch onderzoek dat geen relevante gegevens opleverde, en een autopsie die aantoonde dat Isak Andic op slag dood was als gevolg van de impact van de val, en niet door een vermeende ‘criminele handeling’. Er is vastgesteld dat de val niet het gevolg was van een flauwte of een eerdere onwelwording van de ondernemer.

Naast de gegevens die op de plaats van het incident zijn verzameld, de verklaringen van de door de onderzoekers geïdentificeerde personen en de verschillende forensische analyses, bevat het dossier in handen van de rechtbank ook een triangulatierapport om de exacte locatie van vader en zoon op het moment van het ongeval te bepalen, evenals een rapport over de inhoud van de mobiele telefoon van de ondernemer. Dit laatste rapport nam de meeste tijd in beslag, omdat het apparaat door de val volledig was vernield. Volgens dezelfde bronnen heeft dit rapport echter geen relevante of interessante informatie voor het onderzoek opgeleverd.

Op basis van al het onderzoeksmateriaal en de conclusie van de Mossos d’Esquadra dat de dood van Isak Andic een ongeval was, is het nu aan de rechtbank om te beslissen over de definitieve sluiting van de zaak. Volgens bronnen dicht bij de familie Andic, tegenover het economische medium Expansión, wordt verwacht dat de rechter in de komende dagen een beslissing zal nemen, gezien het recente onderzoek, de rapporten en de conclusies die door de verantwoordelijke onderzoekers zijn ingediend.

Samengevat Het overlijden van Isak Andic, oprichter van Mango, is na onderzoek door de politie vastgesteld als een ongeval.

Andic overleed na een val van een klif in Montserrat tijdens een wandeling met zijn zoon.

De politie heeft crimineel handelen uitgesloten en de familie verwacht de definitieve sluiting van de zaak door de rechtbank.