Oprichter Mango overleden na ongeluk in Spaanse bergen

Isak Andic, de oprichter van Mango en niet-uitvoerend voorzitter van het bedrijf, is zaterdag op 71-jarige leeftijd tragisch om het leven gekomen bij een bergongeluk in Collbató (Barcelona).

Volgens bronnen, aangehaald door de Spaanse krant El País, is Andic dodelijk ten val gekomen in een ravijn nabij de Salnitre-grotten, gelegen in het Montserrat-massief.

Geboren in Istanbul in 1953 en later in zijn jeugd gevestigd in Barcelona, transformeerde Andic een kleine shirtshop tot wat nu Mango is, een van de meest wereldwijd erkende modemerken.

“Isak was een inspiratie voor ons allen. Hij wijdde zijn leven aan Mango en liet een onuitwisbare indruk achter door zijn strategische visie, inspirerend leiderschap en onwrikbare toewijding aan de waarden die hij in ons bedrijf heeft geïnstilleerd. Zijn nalatenschap wordt weerspiegeld in de prestaties van een bedrijfsproject dat wordt gekenmerkt door succes, maar ook door zijn menselijkheid, warmte en de zorg en genegenheid die hij altijd aan de hele organisatie heeft overgebracht,” aldus Toni Ruiz, CEO van Mango, in een verklaring.

Onder leiding van Andic werd Mango een wereldwijde benchmark in de mode-industrie. Het bedrijf vierde onlangs zijn 40-jarig jubileum, met recordbrekende resultaten: meer dan 3 miljard euro aan omzet en activiteiten in meer dan 115 internationale markten. Dit traject werd dit jaar erkend met de Koninkrijk Spanje Prijs voor de impact op de economische en sociale ontwikkeling van het land en het vermogen om generaties ondernemers te inspireren.

Erkend als de rijkste persoon in Catalonië en een van de grootste fortuinen van Spanje, had Andic een geschat vermogen van 4,5 miljard euro, dat alleen al in het afgelopen jaar met 1,8 miljard euro is gegroeid.