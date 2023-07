Online outlet Otrium stelt nieuwe CEO aan

Otrium heeft Zuhairah Washington benoemd als CEO van het bedrijf. Het betekent een promotie voor Washington aangezien ze in 2021 zich aansloot bij Otrium als president en chief operating officer, zo blijkt uit het persbericht.

Onder de leiding van Washington focust Otrium zich op het pad naar winstgevendheid in Europa en het verder opschalen van het platform in de Verenigde Staten. Otrium werkt samen met modemerken om de overtollige voorraad te verkopen in de online outlet. Otrium verzorgt de gehele e-commerce ervaring, van fotografie tot logistiek en nazorg. Op dit moment zijn er ruim 300 merken aangesloten bij Otrium.

Mede-oprichter Max Klijnstra neemt de taak van chief sustainability & growth officer op zich. Andere mede-oprichter Milan Daniels richt zich op het opschalen van de merkpartnerschappen van Otrium.