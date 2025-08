Onrust bij duizend Gucci-medewerkers in Italië

Duizend medewerkers van het Kering-merk Gucci zijn in onrust. De vakbonden Filcams Cgil, Fisascat Cisl en Uiltucs hebben actie aangekondigd voor de circa duizend verkoop- en logistieke medewerkers van Gucci Italië. Aanleiding is de weigering van het bedrijf om sociale uitkeringen uit te keren dat is vastgelegd in de cao.

De vakbonden herinneren eraan dat de directie van Gucci bij verschillende gelegenheden garanties had gegeven over de uitkering van het welzijnspakket. Dit pakket werd geïntroduceerd met de cao die in juli 2022 werd ondertekend en afliep op 31 december 2024. Gucci wil deze uitkering nu koppelen aan een herziening van het beloningssysteem voor de periode 2022-2024.

‘Het bedrijf heeft kostbare tijd laten verstrijken. Ze drijven de spot met de medewerkers die zich dagelijks inzetten in de winkels en die het sociale uitkeringen verwachtten, en nog steeds verwachten’, aldus de vertegenwoordigers van de werknemers.

‘We willen niet, en zullen niet, meegaan in een race naar de bodem waarbij bescherming aan de ene kant wordt weggenomen om het aan de andere kant terug te plaatsen. We vinden de houding van het bedrijf zeer ernstig. Daarom kondigen we landelijke acties aan, die mogelijk per regio zullen worden gecommuniceerd’, besluiten de vakbonden.

FashionUnited heeft Gucci om een reactie gevraagd, maar tot op heden nog niks vernomen.

Luxe concern Kering heeft nog steeds last van de tegenvallende resultaten van topmerk Gucci. De nettowinst van het bedrijf daalde met 46 procent in de eerste helft van het jaar tot onder de 500 miljoen euro. De omzet van Kering daalde met 16 procent tot 7,6 miljard euro.

Gucci, dat goed is voor bijna 50 procent van de omzet van de groep en tweederde van de operationele winst, zag zijn omzet in de eerste jaarhelft met 26 procent dalen tot 3 miljard euro, vergeleken met ruim 4 miljard euro een jaar eerder. In het tweede kwartaal daalde de omzet van Gucci met 27 procent tot 1,46 miljard euro.