Ontwerper Alexander Wang reageert opnieuw op beschuldigingen wangedrag

Amerikaans ontwerper Alexander Wang heeft opnieuw gereageerd op de beschuldigingen van seksueel wangedrag. Dit keer postte de ontwerper een statement in zijn Insta Stories en belooft daarin ‘het beter te gaan doen’. Het is een contrast met zijn statement uit januari waar hij schreef dat alle beschuldigingen vals zouden zijn.

Wang schrijft in de Story: “Een aantal individuen hebben zich bekend gemaakt en claims geuit met betrekking op mijn persoonlijke gedrag in het verleden. Ik steun hun recht om zich uit te spreken en ik heb goed geluisterd naar wat zij te zeggen hadden. Het was niet makkelijk voor hen om hun verhaal te delen en het spijt mij dat ik mij heb gedragen op een manier die hen pijn deed. Hoewel we het niet eens zijn over enkele van de details van deze interacties, zal ik een beter voorbeeld zijn en mijn zichtbaarheid en invloeden gebruiken om anderen aan te moedigen schadelijk gedrag te herkennen. Het leven draait om leren en groei en nu ik beter weet, zal ik beter zijn.”

Aan het einde van 2020 kwamen meerdere beschuldigingen aan het adres van Wang nogmaals aan het licht. Afgelopen januari en februari kwamen onder andere diverse modellen naar buiten met hun verhaal over het gedrag van de ontwerper.