Ontwerper Mohamed Benchellal wint innovatieprijs in Dubai

Ontwerper Mohamed Benchallal heeft de Emigala 2022 Fashion Innovation Award ontvangen, zo blijkt op de Instagram-pagina van zijn merk Benchellal.

“Ik geloof dat vrouwen de mooiste creatie zijn en om ze te mogen kleden, inspireren en te empoweren zorgt dat ik mij vereerd voel,” aldus Benchallal in zijn dankwoord die hij postte op Instagram.

Benchallal is een Marokkaans-Nederlandse ontwerper. Hij richt in 2015 zijn couturehuis op en inmiddels heeft hij in zijn clientèle diverse (inter)nationale sterren. Hij wint in 2020 de Vogue Fashion Prize, een belangrijke internationale modeprijs voor Arabisch talent.